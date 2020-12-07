شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرائق "الصيف الأسود" باستراليا .. نفوق 60 ألف من "الكوالا" والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت حرائق الغابات في الصيف الماضي ، والتي وصفها رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنها "الصيف الأسود" في أستراليا ، بحياة 33 شخصا وتدمير أكثر من 59 مليون فدان في البلاد. وحتى قبل اندلاع الحرائق كانت موائل الكوالا في تدهور سريع بسبب تطهير الأراضي للزراعة والتنمية الحضرية والتعدين والغابات.
وكان تقرير أصدرته لجنة من خبراء الكوالا عام 2016 قد قدر تعداد الكوالا في أستراليا بنحو 329 ألفا لكن نشبت حرائق غابات سنويا منذ ذلك الحين مما قلل العدد بشكل أكبر.
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