وزير الثقافة يعلن إكمال نص قانون العطل والمناسبات

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، عن إكمال نص قانون العطل والمناسبات، فيما أكد أن العمل مستمر لاستعادة الآثار العراقية المهربة.

يتبع...

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