انخفاض اسعار النفط بعد مكاسب اسبوعية خامسة

انخفض النفط، الاثنين، بعد مكاسب أسبوعية خامسة مدفوعة باتفاق إنتاج أوبك + وآمال في زيادة الطلب على الطاقة بسبب اللقاح.
انخفض الخام الامريكي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.4 ٪ إلى 46.06 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:50 بعد ارتفاعه 1.4٪ الجمعة.
وانخفض خام برنت للشهر نفسه بنسبة 0.4٪ إلى 49.07 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد تقدم 1.1٪ في الجلسة السابقة.
في علامة أخرى على قوة انتعاش النمو الآسيوي، ارتفعت الصادرات الصينية بأكبر قدر منذ أوائل 2018 الشهر الماضي لتقفز بأكثر من 20٪ من حيث القيمة الدولارية. كما تساعد الآمال في المزيد من التحفيز الأمريكي على الشعور بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الزخم يتزايد نحو خطة تسوية.
يبدو أن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام يعتمد بشكل كبير على مدى سرعة طرح لقاحات Covid-19، ومع ذلك ، تواجه أوبك + المزيد من تحديات الإمداد المحتملة مع استمرار ليبيا في زيادة الإنتاج وفي الوقت الذي تستعد فيه إيران لزيادة صادرات النفط في إشارة إلى أن ايران تتوقع أن تخفف الولايات المتحدة بعض العقوبات في ظل رئاسة جو بايدن.
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