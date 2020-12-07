النفط تقرر تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2018-2019

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها قررت "تعيين (1478) من خريجي معاهد التدريب النفطي لعام 2018 – 2019". وتابعت الوزارة أن "الدائرة الادارية والمالية اصدرت امرا وزاريا بالتعيين استنادا الى موافقة وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) لسنة 2019 وموافقة وزارة المالية".



واشارت الدائرة في الامر الوزاري الى ان "المعينين تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية، واجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الاول من العام القادم 2021". واشارت الدائرة في الامر الوزاري الى ان "المعينين تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية، واجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الاول من العام القادم 2021".

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