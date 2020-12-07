في «سنوات الجامعة العربية».. عمرو موسى يكشف أسرار حرب الخليج الأولى.. ولماذا صرخ في وجه صدام حسين؟

كشف الكتاب الجديد للأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، والذي جاء بعنوان "سنوات الجامعة العربية"، عن جهوده في إقناع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومحاولة تجنيب العراق الحرب.

واستعرض موسى جهوده إبان حرب الخليج الأولى في القضية العراقية، التي خصص لها فصلين على مساحة 63 صفحة، تناول الأول جهوده في منع الحرب، فيما خصص الثاني لأحداث الغزو الأمريكي للعراق، وجهوده في العملية السياسية بعد 2003.

وأوضح عمرو موسى أنه التقى بصدام حسين عدة مرات في محاولات لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات وكيفية لقائه مع الرئيس العراقي، وسعيه إلى إقناع الأخير بالقبول بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: "فقدت أثناء الحوار السيطرة على أعصابي وصرخت بوجهه.. أسمع بقى يا سيادة الرئيس.. التنظير لن ينفع العراق ولن ينفعك بكل صراحة. أنا بقولك العراق معرض لضربة قاصمة من الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى في العالم.. هل أنت واع بأن بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟.. هل أنت واع لمسئوليتك في تجنيب العراق هذه الويلات؟".

وقال السفير أحمد الحلي الذي حضر اللقاء، إن صدام قال لعمرو موسى: "أنا مفوضك للتحدث باسم العراق، اتصل بأمريكا وكوفي عنان".

وأشار إلى أن موسى أجرى اتصالاته، لكن للأسف على ما يبدو أن قرار الحرب كان قد اتخذ.

جدير بالذكر أن الكتاب سيصدر قريباً عن "دار الشروق"، وقام بتحريره وتوثيقه الكاتب الصحفي خالد أبو بكر ويتحدث عن "أسرار عشرية مليئة بالأحداث الجسام في بلاد العرب كان فيها عمرو موسى أمينا لجامعة الدول العربية (2001 ــ 2011)، ويقع في 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة.