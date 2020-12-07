تطهير لجان انتخابات الإعادة قبل توافد الناخبين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

طهرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، مقار لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، قبل توافد الناخبين عليها للإدلاء بأصواتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين العملية الانتخابية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ويتنافس بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في بورسعيد المرشحان: حسن طارق حسن عمار وشهرته "حسن عمار"، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وشهرته "سامي عامر"، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 46 مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.

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