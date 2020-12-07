البر الرئيسي الصيني يسجل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن ثلاثة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 13 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86634 حالة، بينها 281 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن81719 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتم أمس تسجيل ست حالات جديدة بدون أعراض وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.