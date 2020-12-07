الإسعاف تدفع بـ 157 سيارة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

دفع مرفق الإسعاف بالشرقية، بـ 157 سيارة إسعاف؛ للتواجد بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعددها 1597 لجنة؛ قبل بدء عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمُقرر لها أن تنطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعد مخصص للنظام الفردي بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة في الجولة الأولى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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