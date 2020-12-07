عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هبوط طائرة روسية بمطار جون كينيدي إثر بلاغ عن قنبلة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن هبوط طائرة روسية بمطار جون كينيدي في مدينة نيويورك إثر بلاغ عن وجود قنبلة.



ونقلت موقع "نيوز 4" عن المتحدث باسم هيئة الميناء، لينيس رودريغيز، أن طائرة هبطت بسلام في مطار جون إف كينيدي الدولي بعد تلقى المسؤولين أنباء عن وجود تهديد محتمل.

وأضاف: "هبطت الطائرة في المطار بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها".

وغرد الحساب الرسمي للمطار على تويتر: "نظرًا لأنباء عن وجود تهديد محتمل، يمكن ملاحظة أفراد الطوارئ بالمطار لكن الرحلات تواصل إقلاعها دون تأخير".

وبينما لم يحدد الموقع نوع الطائرة ولا وجهتها، قالت وسائل إعلام أخرى إنها طائرة إيروفلوت قادمة من موسكو.