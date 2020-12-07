"السياحة" تحذر من التلاعب بمشاعر الراغبين في أداء العمرة خارج البوابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذر أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة السياحة، من التلاعب بمشاعر الراغبين في أداء العمرة خارج بوابة العمرة.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية له، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير أعمال الغرفة، لبحث الوضع الحالي وتصورات ضوابط العمرة للموسم الجديد ومناقشة كل التحديات الراهنة

وأوضح أنه تم التوصل إلى تصور مبدئي للضوابط وبحثها، ثم عرضها على وزارة السياحة والآثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار، باعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها، لافتا إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة.

وناشد إبراهيم، وزارة الصحة والسكان، بسرعة الربط بين الوزارة ومعاملها المركزية وبوابة العمرة لرصد حالة المواطنين الراغبين في أداء العمرة منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم سالمين.

وأشار إلى أن البوابة مزودة بإمكانيات تكنولوجية عالمية حديثة، تمكنها من المتابعة الدقيقة للمعتمرين وحالتهم الصحية والتحاليل الخاصة بهم، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا.

وطالب إبراهيم، مجلس النواب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة الجديد على الجلسة العامة، والذي تقدمت به الحكومة للمجلس، وأقرته لجنة السياحة بالبرلمان، إذ تنتظر شركات السياحة إقراره لما يوفره من ضمانات لحقوق المعتمرين وحمايتهم من الاستغلال والتلاعب، ومعاقبة المخالفين والمقصرين في حقوقهم.

ووجه المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بالحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين، وأيضا العاملين بشركات السياحة الذي تحقق بتنظيم العمل برحلات العمرة عبر البوابة فقط.

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