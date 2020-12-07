تقارير: بايدن يرشح مدعي عام كاليفورينا بيسيرا لتولي وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرشح المدعي العام في ولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحة في إدارته المقبلة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ،التي نشرت الخبر لأول مرة، أن اختيار بيسيرا، عضو الكونجرس السابق، كمرشح للمنصب جاء بمثابة المفاجأة.

وأصبح بيسيرا، 62 عاما، في عام 2017 أول شخص لاتيني يؤدي اليمين كمدعي عام لولاية كاليفورنيا. ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فقد كان على صلة وثيقة بمنصب المدعي العام الأمريكي.

وبصفته المدعي العام لولاية كاليفورنيا، قاد الجهود القانونية لحماية قانون الرعاية الصحية الأمريكي الذي يعود لعهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي وسع بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية، من طعون الجمهوريين خلال إدارة ترامب.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في تغريدة عبر موقع تويتر"لقد قضيت حياتك المهنية بأكملها في الكفاح من أجل المساواة والعدالة. لقد قضيت الأعوام الأربعة الأخيرة في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية. الآن، ستساعد في قيادة أمتنا نحو رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع- وستستمر في جعل كالفورنيا فخورة ! .

وإذا تم تأكيد توليه المنصب من قبل مجلس الشيوخ، فسوف يلعب بيسيرا دورا رئيسيا في حكومة بايدن، حيث جعل الرئيس المنتخب مكافحة جائحة فيروس كورونا إحدى أولوياته.

وتعهد بايدن خلال حملته الرئاسية بتشكيل مجلس الوزراء الأكثر تنوعًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الأسبوع الماضي إنه سيرشح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة. وإذا أقر مجلس الشيوخ توليها المنصب، ستصبح يلين أول امرأة تشغل المنصب.