رصد 80 خرقاً وانتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 12 ساعة

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رصد 80 خرقا وانتهاكا حوثيا في الحديدة خلال 12 ساعة الإثنين 7 ديسمبر 2020 رصدت القوات المشتركة 80 خرقاً وانتهاكاً ارتكبته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في الـ 12 ساعة الماضية.

ونقل "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" عن مصدر عسكري أن القوات المشتركة رصدت 80 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في التحيتا وحيس والجبلية ومدينة الحديدة . وقال المصدر "إن الخروقات تمثلت في عمليات استهداف للأحياء السكنية بالأسلحة المختلفة، وتحركات مسلحة في 5 قطاعات متفرقة من مناطق الحديدة". وفي وقت سابق من يوم الأحد، رصدت القوات المشتركة تحليق 4 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في أجواء منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، واستهداف منازل المدنيين في أطراف مديريتي التحيتا وحيس.

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