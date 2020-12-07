تعرف على وفيات كهنة الكنيسة الأرذوكسية عقب قرار إغلاق الكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، ولمدة شهر.

كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع الصحية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة في تصريحات لمصراوي، إن قرار الكنيسة جاء بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بين الكهنة والشعب، كما أن يومي أمس وأمس الأول فقط شهد وفاة 5 كهنة تأثرًا بإصابتهم بالفيروس من أماكن مختلفة، الأمر الذي مثل جرس إنذار قوي استلزم ضرورة اتخاذ خطوات لوقف تزايد الإصابات.

وأضاف حليم، أن نسبة الإصابات والوفيات تزايدت بين الشعب والكهنة، ولذلك تم إيقاف القداسات، خاصة وأن فترة الصيام تشهد إقامة قداسات بشكل يومي، فضلا عن أن تسبحة سبعة وأربعة (سهرات شهر كيهك)، تشهد إقبالا كثيفا من الشعب، وبالتالي كان لابد من وقف الخدمات الكنسية لحين هدوء الأوضاع في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد الإصابات عقب دخولنا في الموجة الثانية.

ويستعرض (الخليج 365) في التقرير التالي، آخر حالات الإصابات والوفيات بين الكهنة بفيروس كورونا على النحو التالي:

1- إصابة القمص داود لمعي كاهن كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة.

2- وفاة القمص مرقص كمال كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا.

3- إصابة القمص بولس جورج.

4- وفاة القمص أرسانيوس لطفي، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالزقازيق.

5- وفاة القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.

6- وفاة القمص أنطونيوس جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء بديروط.

7- وفاة القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة.

8- وفاة القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الزرائب بعزبة النخل.

9- وفاة القمص إبرام سمعان كاهن كنيسة مار فام الجندي بإبراشية أبنوب.

10- وفاة القس جرجس سدمن، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، بقرية اللديد بمركز إدفو التابع.

11- وفاة القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة ماريوحنا بنجع حمادي متأثرًا بإصابته.

12- وفاة القمص ميخائيل لبيب كاهن كنيسة ماربولس بالبساتين.​