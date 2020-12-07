تقرير: الشركات الأمريكية تواصل الهيمنة على مبيعات الأسلحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية زادت خلال عام 2019، حيث هيمنت الشركات الأمريكية لإنتاج الأسلحة على المبيعات، بينما حققت الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها نجاحات.

وذكر المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له أن من بين أكبر 25 شركة أسلحة في العالم، كان هناك 12 شركة أمريكية. وشكلت تلك الشركات ما يزيد قليلاً عن 60% من المبيعات العالمية لأكبر 25 مجموعة تنتج الأسلحة بمجموع مبيعات بلغ 361 مليار دولار.

وأوضح المعهد أن المبيعات العالمية في عام 2019 زادت بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق.