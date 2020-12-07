إصابة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أصيب الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ الصدر والقلب، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد.
ويخضع نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، للعلاج بقسم العزل الصحي، بمستشفى الجامعة، وحالته مستقرة، وفي تحسن، عن الأيام الماضية منذ إصابته بفيروس كورونا.
وفي السياق شهدت جامعة كفر الشيخ، إجراء أعمال تطهير، وتعقيم، في جميع أنحاء الجامعة، وفي كلياتها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق توجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.
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