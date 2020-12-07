إخلاء طائرة ركاب فى نيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن قوات الأمن أخلت طائرة في مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الطائرة قادمة من العاصمة الروسية موسكو، وهبطت في نيويورك وعلى متنها نحو 250 راكبا.

وأكدت فوكس نيوز أن حركة الطيران في مطار جون كينيدي لم تتأثر والشرطة تقول إن التحقيقات مستمرة في الحادث.