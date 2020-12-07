شكرا لقرائتكم خبر عن «سينوفاك» الصينية تحصل على 500 مليون دولار لتطوير لقاح لكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة سينوفاك بايوتيك الصينية اليوم الاثنين إنها حصلت على نحو 500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح لكوفيد-19. وأضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تتوقع أن تتمكن من تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنويا وأنها تهدف إلى الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية بنهاية 2020 لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للقاح كوفيد-19 إلى 600 مليون جرعة. وقالت الشركة إن المستثمر هو شركة سينو للمنتجات الصيدلية الحيوية.

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