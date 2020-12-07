أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توقف بث الدروس المصورة، على قنوات القطب العمومي.
وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم، أنه على إثر حلول العطلة البينية الثانية، التي من المنتظر أن تنطلق غدا وتستمر لأسبوع، ومن أجل تمكين التلاميذ والتلميذات من فسحة للراحة النفسية، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، فقد تقرر وقف بث الدروس المصورة.
وأوضحت الوزارة أن توقف البث، سيشمل الدروس المصورة التي تبث عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، والموجهة لجميع المستويات الدراسية.
وجددت الوزارة، إشادتها بالمجهود الكبير الذي تبذله الأير التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش من أجل تمكين فئة المتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد، إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية الوطنية تعلن توقف بث الدروس المصورة على القنوات التلفزية لأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.