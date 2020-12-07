شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى 2.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 248 ألفا و 269 إصابة.

وأضاف المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 53 ألفا و 543 حالة.