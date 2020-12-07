شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى 2.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 248 ألفا و 269 إصابة.
وأضاف المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 53 ألفا و 543 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا إلى 2.2 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.