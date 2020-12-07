شكرا لقرائتكم خبر عن أوهام أردوغان.. «ليبيا التركية» على غرار قبرص والان نبدء بالتفاصيل

تمثل ليبيا إحدى أهم المناطق التي يحلم نظام الرئيس التركي أردوغان في السيطرة عليها لأكثر من سبب، أهمها إيجاد موضع قدم في شمال القارة الإفريقية يستطيع من خلاله تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ويحذر مختصون في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من خطورة إعادة سيناريو «قبرص التركية» في ليبيا.

السيطرة على الطاقة

قال المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، إن تركيا لا تنوي مغادرة ليبيا، محذرًا من إنشاء «ليبيا التركية» على غرار قبرص التركية.

وأضاف أن الأتراك لن يخرجوا من غرب ليبيا في ظل ارتباط المسيطرين على تلك المنطقة بتركيا، مشددًا على أنهم ينتظرون رسم الحدود والسيطرة على مصادر الطاقة للإعلان عن دولتهم المزعومة.

وأشار السياسي الليبي رضوان الفيتوري إلى أن تركيا وقطر وراء تضخيم دور التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وتدعمان بقوة كافة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من أجل تنفيذ مخطط تقسيم ليبيا وإسقاطها في فخ الفوضى.

وشدد على أن خروج المرتزقة الذين دفع بهم أردوغان إلى العاصمة طرابلس خاصة، والغرب الليبي عامة، لن يكون سهلًا بعدما صاروا ضمن الميليشيات المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

إقليمية مقيتة

من جهته، انتقد الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح ما طرحته الاجتماعات الأخيرة بين الفرقاء الليبيين في تونس والمغرب بشأن توزيع المناصب السيادية وآلية التقسيم الإداري الجديد للمدن الليبية، وقال: ما دام هناك ترسيخ لمبدأ الإقليمية المقيتة فلن تقوم لليبيا قائمة، ولن نصنع أي مستقبل ومن المخجل تكرار اليوم التقسيم الإداري للمراحل الاستعمارية في زمن التطور التقني، حيث أصبح العالم قرية واحدة.

وأضاف: كنتُ أظن أننا ينبغي أن نتمحور في عملاق سياسي واقتصادي يكون لنا فيه شأن ويحافظ على وجودنا، أصبحنا نتحدث عن أقاليم تفتقد لكافة مقومات وجودها.

دعم القبائل

على صعيد متصل، يتواصل دعم القبائل الليبية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي خلال المرحلة الانتقالية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وعقدت قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات بالمنطقة الممتدة من الأبرق إلى امساعد اجتماعًا كبيرًا بشأن مجريات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقالت في بيان إنها تتابع باهتمام الحوار؛ لما له من أهمية في استقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين من الأقاليم التاريخية الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي حالة الانقسام المؤسساتي، وكذلك إطلاق المصالحة الوطنية حيث ألقيت الكلمات بالمناسبة حول ذلك، وبعد نقاش وحوار، صدر البيان التالي من المجتمعين قالوا فيه: نحن أبناء كافة التركيبات الاجتماعية بالمنطقة الممتدة من الأبرق إلى امساعد (سعادي - مرابطين ـ حضر)، نعلن دعمنا وتمسّكنا بمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، والتي تبنّاها المجتمع الدولي، فكانت أساس الحوار القائم الآن، ولما أثمرته من سلام وأمن، حيث أصبحنا قاب قوسين أو أدنى للخروج من الأزمة والتخلص من آلام الحرب والاقتتال.

ويضيف البيان: إننا نؤكد تمسّكنا بمبادئ وثوابت بناء الوطن على الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) ولكل منها الحق في صناعة القرار السياسي، وتساوي الفرص في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد، ولن نقبل بحرمان أي إقليم من اختيار مَن يمثله بعيدًا عن المغالبة بأي شكلٍ من أشكالها، ونؤكد بكل وضوح اصطفافنا خلف قيادتنا السياسية والعسكرية وإننا نرفض أي مخرجات تتم خلاف ما ارتضيناه من ثوابت في مبادرة السلام.

صراع مكلف

على صعيد متصل، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»عن رقم صادم حول الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 مقدّرة الخسائر بحوالي 576 مليار دولار أمريكي، محذرة من ارتفاع الكلفة بشكلٍ حاد إذا لم يُوقع اتفاق سلام قريبًا.

وقدّر التقرير الجديد الصادر عن الهيئة الأممية تحت عنوان «الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا»، التكلفة بالعملة الليبية بـ 783 مليار دينار أي ما يعادل 587 مليار دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الرسمي، علمًا بأن هناك أسعار صرف متعددة، لافتًا إلى تسبب الصراع في انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت معدلات الاستثمار.

وكشف التقرير الأممي تقلّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وتراجع دخل المواطنين الليبيين إلى جانب تباطؤ التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، ولكن الأثر كان أشد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء.

وحددت «إسكوا» عدة عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.

ناقوس الخطر

ويوضح التقرير أيضًا أن آثار الصراع في ليبيا تعدّت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.

وقال المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا طارق العلمي، إن السلام في ليبيا يتطلب وضع خطة لإعادة البناء والإنعاش تقوم على حوكمة اقتصادية فعّالة وشفافة وإعادة تأهيل للقطاعات المتضررة من الصراع.

ودعا إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة إعمار طارئة قصيرة المدى وإصلاح للمؤسسات على المدى الأبعد.

ودقت اللجنة الأممية ناقوس الخطر من ارتفاع كلفة الصراع بشكلٍ حاد إذا لم يُوَقَّع اتفاق سلام في السنوات المقبلة. ووفقًا لتقديرات «إسكوا» إذا استمر الصراع حتى عام 2025 فقد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية، أي 80% من الكلفة في السنوات العشر الماضية.

يُذكر أن «إسكوا» أطلقت مشروعًا لدراسة آثار السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة وعلى التعاون الإقليمي، استكمالًا للحوار الاجتماعي الاقتصادي في ليبيا الذي تقوده لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا.

ويتألف المشروع من مرحلتين، تقيس المرحلة الأولى الآثار المباشرة لاقتصاد الحرب على ليبيا. وتنظر المرحلة الثانية في الفرص التي تتيحها عملية السلام، وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي.