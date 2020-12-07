شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لتقويض حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

اتهم مسؤول فلسطيني، أمس الأحد، إسرائيل بأنها تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين ومنع أي فرص عملية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل في سباق مع الزمن للاستفادة مما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي توفر لها كل الإسناد السياسي والدبلوماسي لخلق أمر واقع يقوّض فرص حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني إن إسرائيل «تُصرّ على فرض الحل الأحادي الجانب، الذي وفّرت إدارة ترامب الإطار السياسي له عبر صفقة القرن عبر مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان والضم الفعلي لمدينة القدس».

وأكد أن المطلوب دوليًا الانتقال إلى تبنّي مواقف أكثر عملية لحماية فرص تطبيق حل الدولتين «لأن إسرائيل لن ترتدع ببيانات الشجب والاستنكار، بل عبر فرض عقوبات وإجراءات عملية».

وشدد مجدلاني على مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي في حماية حل الدولتين عبر التقدم خطوة عملية بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 واتخاذ خطوات فعلية ضد استمرار التوسع الاستيطاني.

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرًا من مساعي إسرائيل لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أرض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، توجد 124 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية مقابل 132 مستوطنة مقامة بموافقة رسمية من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

من جهة أخرى، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته، وآخرها جريمة إعدام الطفل الفلسطيني «علي أبو عليا»، بقرية «المغير» شرق مدينة رام الله، التي تؤكد استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية، ويضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي؛ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية في بيان له، أمس، على ضرورة مساءلة سُلطات الاحتلال عن هذه الجريمة وجرائم الاحتلال كافة، بما فيها محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، التي تؤكد الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويستوجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام جهات العدالة الدولية.