شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة حزب معارض توجه انتقادات لاذعة لأردوغان والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب موقع أحوال التركي فقد وجّهت أكشينار انتقادات إلى التحالف الحاكم، والذي يضمّ حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليمني المتطرّف الذي انشقّت عنه، لتؤسس الحزب الصالح، وتنضمّ إلى تحالف المعارضة مع حزب الشعب الجمهوري.
وأكّدت زعيمة الحزب الصالح أنّ المواطن يريد الانتخاب وليس القتال.
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