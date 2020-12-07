شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة حزب معارض توجه انتقادات لاذعة لأردوغان والان نبدء بالتفاصيل

وجّهت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح المعارض، السبت، انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وأعلنت ميرال أكشينار أنّ تركيا لا تتبع نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لا يستطيع التحرك، ويبدو عاجزًا عن انتشال البلاد من الأزمات التي ورّطها بها داخليًا وخارجيًا.

وبحسب موقع أحوال التركي فقد وجّهت أكشينار انتقادات إلى التحالف الحاكم، والذي يضمّ حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليمني المتطرّف الذي انشقّت عنه، لتؤسس الحزب الصالح، وتنضمّ إلى تحالف المعارضة مع حزب الشعب الجمهوري.

وأكّدت زعيمة الحزب الصالح أنّ المواطن يريد الانتخاب وليس القتال.