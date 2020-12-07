شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

قدّم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته، أمس الأحد، في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، السبت، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.

وكان الناخبون الكويتيون أدلوا بأصواتهم، السبت، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية.

من جهة أخرى، التقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس، السفير الأردني لدى بلاده صقر أبوشتال، والسفير النمساوي الجديد لدى دولة الكويت ماريان وربا، كلًا على حدة. وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات الثنائية المشتركة، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.