شكرا لقرائتكم خبر عن 1011 إصابة جديدة بكورونا في تونس ومصر 418 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 104 آلاف و 02 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 561 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 21 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 177 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 شخص حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 118432 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6771 حالة وفاة.