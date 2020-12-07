شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو لآلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي، داعياً إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت، فيما بحث رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، إضافة لملف النازحين، والتأكيد على مواصلة الدعم؛ لضمان عودتهم الآمنة إلى مناطقهم.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحّاف في بيان، إن «وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف عدداً من الموضوعات التي تخصّ العراق»، داعياً إلى «ضرورة تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدولي». وأكد وزير الخارجية العراقي، «ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون».

من جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكي خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي، عن «التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة وتعميق العلاقة مع الشعب العراقي»، مؤكداً «استمرارَ التعاون من أجل عراق آمن ومستقر».

في غضون ذلك، بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، مع السفير الألماني لدى العراق أوله دييل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان، أن عبد الستار بحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية ‏وسبل تعزيزها، لا سيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل ‏القريب.‏ وثمن الوزير، خلال اللقاء، دور الحكومة ‏الألمانية في مساعدة العراق لمحاربته ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، داعياً ‏إلى ‏«مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الإنسان بالمناطق ‏المحررة، ‏ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات ‏«داعش».‏ وأكد أن «وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات ‏الدولية ‏ومنظمات حقوق الإنسان في تعزيز وتطبيق معايير ‏حقوق ‏الإنسان وفقاً للمنهاج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في ‏شتى ‏المجالات، ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة..»

من جانبه، شدد السفير الألماني على، أن «محاربة داعش مهمة عالمية»، ‏مؤكداً «استمرار بلاده لدعم الحكومة العراقية في ملاحقة بقايا فلول «داعش» الإرهابي، التي تحاول ‏تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق‎.‎وكذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات بين الطرفين».