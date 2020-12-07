شكرا لقرائتكم خبر عن ملكـة بريطانيـا تتلقـى اللقـاح قريبـاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة (ذا تايمز) عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية لم تذكر أسماءهم قولهم إن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب قد يعلنان للشعب عن حصولهما على اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، بمجرد حدوث ذلك.

ومن المرجح أن تكون الملكة البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها البالغ من العمر 99 عاماً من بين أوائل من يحصلون على اللقاح، وذلك مع إعطاء الحكومة الأولوية للمسنين، في الوقت الذي تبدأ فيه طرح لقاح شركة فايزر الذي تمت الموافقة عليه في الثاني من ديسمبر.

وتحظى الملكة باحترام كبير في المجتمع البريطاني، وسيكون دعمها العلني للقاح بمثابة رسالة قوية في مواجهة المعلومات المضللة المضادة للتطعيم باللقاح والتي يتم تداولها عبر الإنترنت. وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 60 ألفاً وأصاب ما يربو على مليون و700 ألف في بريطانيا.

من جهة ثانية، يبدأ الأمير وليام وزوجته كيت جولة في بريطانيا بالقطار للقاء العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لكوفيد-19 وموظفي دور الرعاية والمدرسين لشكرهم على جهودهم خلال الجائحة.

وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضرراً من كوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

وسيركب الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ارتقاء العرش، وكيت القطار الملكي ويقطعان مسافة 1250 ميلًا عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال قصر كينسينجتون في بيان «الدوق والدوقة يتطلعان بشدة لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تم إنجازه في جميع أنحاء البلاد طوال هذا العام الصعب». «(إنهما يتطلعان أيضا) إلى إبداء امتنانهما نيابة عن الأمة لجميع أولئك الذين يدعمون مجتمعاتهم المحلية قبل عطلة عيد الميلاد».

(وكالات)