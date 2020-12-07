شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية منهكة في مستشفى بتكساس جراء علاج المصابين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الفرق الطبية في مستشفى أمريكي بولاية تكساس منهكة بشدة بسبب طول أشهر الجائحة وعلاج آلاف المصابين. ففي مستشفى صغير في مدينة هيوستن، ينحني الطبيب جوزف فارون مرتدياً قميصاً واقياً وواضعاً عدة طبقات من الكمامات خلف درع لحماية الوجه، فوق إحدى مريضاته مصابة بكوفيد-19، ويلوح بيده لكاميرا الهاتف الذي تمده صوبه.

في الطرف الآخر من الاتصال، يعبر أقرباء غلوريا غارسيا عن فرحتهم لرؤية الطبيب الذي ساهم في إنقاذها من الوباء الفتاك. تصدّر جوزف فارون، رئيس العاملين في مستشفى «يونايتد ميموريال» الصغير في أحد الأحياء الفقيرة في شمال مدينة هيوستن بولاية تكساس، وسائل الإعلام الأسبوع الماضي عند نشر صورة له يعانق رجلاً مسناً مصاباً بكورونا في عيد الشكر.

وتحولت إشارة التعاطف هذه إلى رمز للأزمة الحادة التي يواجهها هذا البلد في ظل موجة من الإصابات تعصف به منذ عدة أسابيع.

طاقم متعب

ويروي أن العاملين الطبيين «متعبون جداً. الممرضات يجهشن بالبكاء وسط النهار. سوف ينهرن لأن عدد الحالات يفوق قدراتهنّ.

ويرى الطبيب فارون أنه لم يكن يجدر أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وسبق أن أعرب مراراً عن «إحباطه» حيال عدم التزام سكان تكساس بقواعد الوقاية الصحية.

وقال «يفعل الناس كل ما هو سيئ، مضيفا «الناس لا يستجيبون وينتهي بهم الأمر في وحدة الإنعاش».

ورأى جوزف فارون متحدثا لشبكة إيه بي سي أن الأسابيع الستة إلى العشرة المقبلة التي تتخللها أعياد رأس السنة ستكون «الأسوأ في تاريخ الطب الحديث بالولايات المتحدة». أما العاملون الطبيون، فيستعدون كما يستطيعون لمثل هذا الاحتمال».

(أ ف ب)