شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لحملة تطعيم «تاريخية» غداً.. والولايات المتحدة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها بريطانيا كونها أول الدول التي منحت الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتا «فايزر» و«بايونتيك»، خرج أحد مسؤولي«فايزر» عن صمته، مؤكداً أنه «لا يطيق الانتظار» حتى تحصل والدته على اللقاح، بينما أعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك» الأسبوع الماضي، لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ، في حين رجح مسؤول أمريكي أن تبدأ الولايات المتحدة التطعيم يوم الجمعة المقبل إذا تمت إجازة اللقاح.

وقال المدير التنفيذي ل«فايزر» في المملكة المتحدة، بين أوزبورن، إنه «واثق جدا» بأمان اللقاح، لدرجة أنه «مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدته في أقرب وقت ممكن». وأوضح أوزبورن، البالغ من العمر 43 عاماً، أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولاً. وقال لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية «سأحصل عليه عن طيب خاطر. آمل أن تكون والدتي، التي تتصدر قائمة من لديهم الأولوية، في وضع يمكنها من تلقي لقاحنا أو لقاح أي من الشركات الأخرى، حال حصوله على الترخيص اللازم خلال الأسابيع المقبلة».

ورحّب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بما اسماه باللحظة «التاريخية» المتمثلة ببدء حملة التلقيح غداً الثلاثاء وقال هانكوك «إن الأولوية ستكون للأكثر ضعفاً ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً، ولطواقم دور الرعاية» والعاملين في خدمات الرعاية الصحية العامة الذين سيكونون من بين أول من يتلقى اللقاح».

التطعيم بالولايات المتحدة

وبينما أعلنت ولاية كاليفورنيا أنها ستخضع بعض السكان للبقاء في المنزل مع تزايد حالات التفشي، قال عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، جيمس هيلدريث، إنه قد يتم البدء في تطعيم السكان في الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي «فايزر-بيونتك» ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة يوم الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأضاف هيلدريث في مداخلة مع برنامج «ويك إند توداي» الذي تبثه شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية أنه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل على الاستخدام الطارئ للقاح، وذلك بعد مراجعة البيانات من شركة فايزر.

تخزين اللقاح

ويشكّل تخزين اللقاح الذي يجب أن يبقى دون 70 درجة مئوية، تحدياً لوجستياً، كما أفادت السلطات الصحية، إذ ينبغي نقله عبر شركة متخصصة ويتطلب تذويب الجليد عنه عدة ساعات.

وطلبت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة من اللقاح، ما يسمح لها بتأمين مناعة لعشرين مليون شخص، إذ يحتاج كل فرد إلى جرعتين.

سيؤول ترفع درجة التأهّب

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التأهّب الصحية إلى ثاني أعلى مستوى في سيول والمناطق المحيطة بها، بعد رصد 631 إصابة جديدة الأحد، في حصيلة هي الأعلى منذ تسعة أشهر. وأعلنت السلطات حظر جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً واقتصار خدمات المقاهي على تسليم الطلبات كما ستجري السباقات الرياضية المحترفة في أماكن مغلقة ومن دون حضور الجماهير.

تخفيف للقيود

بفضل تراجع الضغط على المستشفيات، تقرر تخفيف بعض القيود في عدة مناطق إيطالية من بينها توسكانا (وسط) وكامبانيا (نابولي) ووادي أوستا (شمال غرب). وبات بإمكان السكان التنقل بحرية لكن من دون الخروج من مناطقهم. وأعادت متاجر البيع بالتجزئة باستثناء المطاعم والحانات، فتح أبوابها.

وأبروتسو هي المنطقة الوحيدة في إيطاليا حيث يُمنع السكان من الخروج من منازلهم إلا لأسباب مهنية صحية أو لإيصال أطفالهم إلى المدرسة.

وخففت ولاية فيكتوريا الأسترالية قيود كوفيد-19 أمس الأحد بعد أن سجلت بؤرة تفشي الجائحة في أستراليا 37 يوماً بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا. وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إنه ابتداء من منتصف ليل امس الأحد سيتسنى لما يصل إلى 100 شخص حضور التجمعات العامة مثل حفلات الزواج وسيتمكن 50 في المئة من موظفي المكاتب من العودة إلى أماكن عملهم بحلول 11 يناير/ كانون الثاني ارتفاعاً من 25 في المئة الآن. (وكالات)