محمـد بـن زايـد يعيـن مديراً لجامعة العلوم الإنسانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين الدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري مديراً لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في نوفمبر الماضي.

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