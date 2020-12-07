شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري الجنوبي يمنح نورة الكعبي وسام الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منح مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وسام الخدمة الدبلوماسية- ميدالية غوانغ هوا، وذلك تقديراً لجهودها في دعم وتطوير العلاقات الإماراتية – الكورية، من خلال تشجيع التبادل الثقافي والإبداعي بين البلدين.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم في فندق سانت ريجيس أبوظبي، بحضور كانج كيونج، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية. التي قدّمت وسام الخدمة الدبلوماسية لها، نيابة عن الرئيس الكوري، كما حضر الحفل كون يونج وو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة.

وعبّرت نورة الكعبي عن شكرها للرئيس الكوري على منحها هذا الوسام، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وأكدت نورة الكعبي أن زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية قدمت دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونقلت العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من التعاون، بعد توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة بين مؤسسات البلدين في مختلف القطاعات.

وقالت: «لقد أسهم الحوار الثقافي الإماراتي الكوري الذي انطلق مطلع العام تحت شعار «تلاقي الثقافات» في فتح قنوات الحوار بين المجتمعات الإبداعية في البلدين، من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية مشتركة عززت العلاقات الثنائية، ومهدت الطريق نحو النمو والتقدم على مختلف المستويات».