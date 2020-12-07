شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعيد تشكيل المجلس الأعلى لـ«دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 35 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.

وبموجب المرسوم، تم تجديد تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، كرئيس لمجلس الإدارة الأعلى للمركز. كما تضمّن المرسوم تجديد عضوية الأعضاء الرئيسيين في المجلس وهم: محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة المركز المالي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع إلغاء عضوية باقي الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة الأعلى. ويخوّل المرسوم رئيس مجلس الإدارة الأعلى صلاحية إضافة أعضاء جُدد للمجلس ممن يراهم مناسبين.

ويمارس مجلس الإدارة الأعلى مهمة الإشراف على استراتيجية مركز دبي المالي العالمي وسياساته الشاملة لتحقيق أهداف المركز، والتي تشمل ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية وتعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يعيد تشكيل المجلس الأعلى لـ«دبي المالي العالمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.