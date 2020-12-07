صفاء الهاشم تهاجم الإعلام الكويتي بعد خسارتها الانتخابات: رأيت الخوف في عيون البعض

علقت صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتي السابقة، على خسارتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرًا، مهاجمةً ما آلت إليه النتائج.

وقالت صفاء في تصريحات لـ”القبس” الكويتية، إن ما يقال في إعلام بلادها عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر.

وأشارت إلى أن الحديث عن دعم المرأة كان بهرجة إعلامية تعد مسخًا لأن النتائج أظهرت أن هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي.