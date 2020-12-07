​"رفعت سلام".. عندما فقد جيل السبعينيات أحد أعمدة الشعر العربي (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - غيّب الموت، صباح اليوم الأحد، الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 69 عامًا.

شغل سلام، الوسط الثقافي كله، العام الماضي، بعدما انتفض الوسط الأدبي في مصر، لدعمه ومساندته بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الرئة، حيث أصدر عدد من كبار المثقفين بيانًا طالبوا فيه وزارة الثقافة بالتدخل لإنقاذ سلام، ولكن الأزمة كانت في عدم دخول العلاج الذي تتطلبه حالة سلام ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، إلا أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر علاج الشاعر الراحل على نفقة الجامعة.

سلام أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، أصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، حاز على جائزة "كفافيس" الدولية للشعر عام 1993.

سلام مولود في مدينة منيا القمح بالشرقية، في نوفمبر من عام 1951، ويعد من أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر.

الشاعر الراحل درس الصحافة في جامعة القاهرة عام 1969، ثم تخرج فيها عام 1973.

لم يكن سلام شاعرًا فذًا فقط، وإنما كان مترجمًا أثرى المكتبة العالمية بعدد كبير من ترجمة الأعمال الكاملة لكبار شعراء العالم، وهو ما مكنه من حصد جائزة أبو القاسم الشابي عام 2018 عن ترجمته ديوان "أوراق العشب" للشاعر الأمريكي والت ويتمان للغة العربية، وسلمه الجائزة، وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، بحضور عدد الكتاب والمثقفين التونسيين والعرب.

وبخلاف ترجمة "والت ويتمان" التي حاز عليها الجائزة الأخيرة، نشر سلام، العديد من الترجمات الشعرية، التي تعد من علامات ترجمة الشعر في الوطن العربي، نظرًا لما قدمه من ترجمات لعدد من عظماء الشعر في التاريخ الإنساني الحديث، ومنها: الأعمال الشعرية الكاملة لبودلير، الأعمال الشعرية الكاملة لـ"كفافيس"، الأعمال الشعرية الكاملة لـ"رامبـو"، "البعيد.. مختارات شعرية شاملة لـ يانيس ريتسوس"، "أنا.. الآخر" مختارات شعرية عالمية، "الغجر وأعمال أخرى" مختارات شعرية ومسرحية لـ بوشكين.

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