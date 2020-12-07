منصف السلاوي: لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

في حديث مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية، صرح المسؤول عن فريق العمليات المختص بلقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، منصف السلاوي، بعدم وجود آثار جانبية خطيرة للقاحي موديرنا وفايزر، في محاولة لتبديد الشكوك التي تلف عملية التلقيح في الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الجاري. وتهدف خطة التطعيم إلى تلقيح كافة الأمريكيين بحلول شهر مايو من العام المقبل.

وقال السلاوي في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" مساء أمس الأحد، إنه يرى "ضوءًا في نهاية النفق" ويمكن أن تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها بحلول الربيع المقبل.

وأضاف أنهم يمكنهم رؤية بعض التأثير على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة على الأرجح في شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرًا إلى أنه حتى تبدأ الحياة للعودة إلى طبيعتها فلن تكن قبل أبريل أو مايو المقبل.

وشدد على ضرورة مواصلة ارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وأشار خلال اللقاء إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستقوم بمراجعة للقاحات المحتمل توزيعها على الناي، يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أنها عملية مهمة جدًا وعميقة تتخذها إدارة الغذاء والدواء حتى تتأكد من فاعلية اللقاحات.

وأكد أن إرسال الدفعة الأولى من اللقاحات ستتم عقب الموافقة عليه بيوم واحد فقط، على أن تبدأ عملية التلقيح خلال 36 ساعة من الموافقة على اللقاحات.

وعن الآثار الجانبية للقاحين شركات فايزر وموديرنا قال السلاوي، إنه تجربة ودراسة اللقاحات على أكثر من 70 ألف شخصًا لذلك هناك فهمًا جيدًا للآثار الجانبية التي تحدث خلال الأشهر الستة التي تم تجربة اللقاحات خلالهم.

وأشار إلى أن الآثار الجانبية تظهر في موقع الحقن محل التطعيم وتستمر من يوم إلى يومين في حوالي 10 أو 15٪ من الأشخاص ويمكن أن يشعروا بألم كبير إلى حد ما، وهناك حالات تسجل أحمرارًا في مكان الحقن، ويختفي في غضون 24 إلى 36 ساعة، وأشار إلى أنه لا توجد آثار سلبية خطيرة مرتبطة بهذه اللقاحات.

وقال: "نحن على ثقة من أن هذا اللقاح سيظل فعالاً وآمنًا على المدى الطويل" مشيرًا إلى أنه لم يتم فهم مدة الحماية بشكل عام حتى الآن لمجرد أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراسته

وقال السلاوي إنهم يعملون على إجراء تجارب سريرية على المراهقين ثم الأطفال الصغار على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، وحال كانت لديهم البيانات وراجعتها إدارة الغذاء والدواء، ووافقت على استخدام اللقاح في الأطفال الأصغر سنًا، فيمكنهم الحصول عليه.

وكشف عن عقد اجتماع مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.