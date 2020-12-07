مسام ينتزع 201 ألف لغم حوثي في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020، من انتزاع 1,385 لغما، منها 49 لغما مضادة للأفراد، و115 لغمًا مضادة للدبابات، و1,218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 201,385 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مركز الأطراف الصناعية

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية، بمحافظة مأرب تقديم خِدْماته الطبية المتنوعة، لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز خلال شهر نوفمبر 2020 بتقديم 2,119 خدمة، وُزعت على 659 مستفيدا، حيث قُدّمت 53 خدمة في حالات قياس الأطراف، استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 73 خدمة في التأهيل الفني «الصيانة» استفاد منها 68 فردا، وتقديم 79 خدمة في مجال تركيب الأطراف الصناعية، استفاد منها 78 شخصا، وتقديم 1,695 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي» استفاد منها 307 أفراد، كذلك جرى تقديم 25 خدمة في حالات الأطراف التقويمية، استفاد منها 8 مراجعين، فيما قُدمت 194 خدمة في حالات التدريب على الأطراف، استفاد منها 152 فردا. يذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم خِدْمات التأهيل الجسدي، لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي، للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى.

في نفس السياق، وزع المركز مواد إيوائية شملت الخيام، والبطانيات والبسط في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفادت منها 14 أسرة متضررة.