السيسي يبحث مع ماكرون التدخلات الأجنبية في ليبيا اليوم

سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، للتباحث في ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، وخاصة القضية الليبية لاسيما أن موقفي البلدين يتطابقان في رفض التدخل الخارجي والتعاون مع الميليشيات والمقاتلين الأجانب ومع المسار السياسي وصولاً للانتخابات لصالح الشعب الليبي.

وقالت مصادر إعلامية من الوفد المرافق للرئيس المصري خلال رحلته إلى باريس لـ«الاتحاد» إنه تم إبلاغهم بأن ملفات خاصة وذات أولوية على جدول الزيارة لاسيما مستجدات ما يحدث في شرق التوسط وضرورة استغلال ثروات شرق المتوسط لصالح الشعوب. وأضافت المصادر أن هناك تعاوناً عسكرياً بين البلدين عن طريق نقل الخبرات والتدريبات المشتركة، وهناك لجنة عسكرية عليا مشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الأركان في البلدين وينبثق عنها لجان أخرى لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير حسين هريدي إن الزيارة ستعالج ملفات شائكة مشتركة في الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أهميتها أيضاً بعد يوم واحد من انتهاء التدريب العسكري المشترك «ميدوزا 10» الذي شاركت فيه فرنسا للمرة الأولى.

وأضاف هريدي لـ«الاتحاد» أن السيسي وماكرون سيحاولان إعادة إحياء حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من جديد خاصة بعد اتفاقيات السلام الأخيرة التي وقعتها دول عربية، مشيراً أيضاً إلى أن الاتجاه المصري خلال الفترة المقبلة سيكون في أفريقيا وبالطبع لدى فرنسا أياد وقوات ومشروعات هناك.

والتقى السيسي، مساء أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، وأعقبها مأدبة عشاء تكريماً للسيسي، وبحثا كافة أوجه التعاون بين البلدين وفرص الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وزيادة التبادل التجاري، وتنسيق المواقف بين البلدين.

القبض على رجال أعمال بتهم تمويل الإرهاب في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة رجال أعمال لاتهامهم في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، كان آخرهم علي سيد السويركي، مالك سلسلة محال «التوحيد والنور»، وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة»، ووزير القوى العاملة خلال حكم «الإخوان» الأسبق خالد الأزهري.

وأعلن الأمن المصري أن جهات التحقيق واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهم في محضر التحريات والتي تفيد بانتمائهم لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أن الضبط تم عقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم.

وأشار الأمن إلى أن القبض على رجال الأعمال تم عقب تحريات دقيقة بإدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات.