مصر: وقف الصراعات بأفريقيا لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب

سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق تمثل تطوراً مهماً في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا، لكي تصبح القارة الأفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الأفريقية.

ونوه مدبولي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، بأن وقف النزاعات والصراعات في القارة الأفريقية لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الذي يدمر النسيج الاجتماعي للدول، ويعطل من مسار التنمية الواعدة في القارة، مشدداً على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.