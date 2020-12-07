الصومال: مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي

سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

لقي 5 جنود صوماليين مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، جراء هجوم شنته عناصر تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية جنوبي البلاد.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية في مديرية «أوطيغلي» بمحافظة «شبيلى السفلى» جنوبي الصومال.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم كان مباغتاً أعقبته مواجهات مباشرة بين الجيش الصومالي والإرهابيين، وأسفر عن خسائر بشرية بين الجانبين لم تحدد بشكل دقيق.

ولم يعلق مسؤولو الجيش الصومالي بشكل فوري على تفاصيل القتال العنيف مع عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، التي هاجمت قاعدة عسكرية، وعاد الوضع إلى الهدوء بعد المواجهات.

وتعد مديرية «أوطيغلي» من المناطق المحررة حديثاً من ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتحدث فيها من حين لآخر مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر حركة «الشباب» الإرهابية.