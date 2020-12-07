شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"المحامين العرب" للإبراشى: رجائى عطية اقتحم مقر الاتحاد يوم إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم للمحامين العرب، أنه له الشرف أنه يمتهن مهنة المحاماة، وأنه لابد أن يكون هناك ضريبة ناتجة عن العمل العام، مشيرا إلى أن المحامين العرب لهم مقر دائم في مصر، وقال: "اتحاد المحامين العرب منظمة عربية إقليمية حصلت على إجازة، وأصغر محامي في مصر لأكبر محامي له الحق في دخول المقر، لكن ليس من حقه الدخول في أيام الأجازات".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لا يملك أحد أن يمنع نقيب المحامين دخول مقر اتحاد المحامين العرب، الأستاذ رجائي عطية إدعى أنه اتمنع من دخول رغم أن الفيديو جايبه وهو داخل المقر، والأستاذ رجائي راح يوم إجازة واقتحم المقر ولم يكن هناك إلا الأمن، وهو رئيس فخري، ليس له سلطات أو الحق في إدارة الاتحاد".

وقال: "لماذا أصر الأستاذ رجائي عطية أنه يدخل مقر الاتحاد يوم إجازة، على الرغم من أنه ممكن يدخل المقر يوم الخميس بشكل طبيعي ومحدش كان هيمنعه، لما يخش مكتب الأمين العام بالقوة ويغير الكوالين، ده معناه إيه؟".