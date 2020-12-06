شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 2919 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد، إنها سجلت 2919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 4118 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379 ألفا و657 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.

وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331 ألفا و301.