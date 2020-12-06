شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 2919 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.
وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331 ألفا و301.
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