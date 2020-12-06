المقاطعة الخليجية.. 1270 يوم على ردع تميم (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف بأن قطر تعاني قطر أزمات عدة بسبب استمرار المقاطعة الخليجية، حيث مر قرابة 1270 يوم على المقاطعة التي كانت في يونيو 2017.

وأوضح الفيديوجراف بأن السبب كان دعم الدوحة للإرهاب وزعزعة استقرار الدول وتستمر قطر في دعم التطرف فاستمر العرب بمقاطعتها.

وجاءت الأسباب الكاملة وراء استمرار المقاطعة هي أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب وضرب السعودية و تستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية كما أن قطر تمول جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، وترفض الدوحة تغيير سلوكها الداعم للتنظيمات المتطرفة وتضع الأسرة الحاكمة يديها في يد إيران ضد العرب.

كما أن الدول المقاطعة اشترطت تغيير قطر لسلوكها.. فهل تتراجع قطر وتعود المياة لمجريها؟

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