فصيل سوداني مسلح يطالب ببقاء "يوناميد" في دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور دعم بريطانيا لبقاء بعثة "اليوناميد" في دارفور غرب السودان.

وقال رئيس الحركة عبد الواحد نور، خلال اجتماعه في العاصمة اليوغندية كمبالا بالمبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان روبيرت فيرويذر، إن خروج اليوناميد سيخلق فراغا أمنيا ويشجع على ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي جديد.

واشترط رئيس الحركة نور إجراء حوار سوداني سوداني من الخرطوم يخاطب كل القضايا والأزمات التي أدت للحرب.

وأشار عبد الواحد، في تعميم صحفي، الأحد، إلى أن القوات الحكومية غير مؤهلة لملء الفراغ الذي سيحدثه خروج البعثة ،بجانب هي ليست طرفا محايدا في الصراع.

وذكر أن اللقاء مع المبعوث البريطاني تناول ضرورة تحقيق العدالة بالسودان ومحاسبة كافة المجرمين لاسيما جرائم الإبادة الجماعية والحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية.





وأضاف أن اللقاء تطرق للدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة بالدفع نحو تحقيق سلام حقيقي شامل بمطلوباته.

ولفت إلى أنه قدم شرحا وافيا حول رؤية الحركة لتحقيق السلام بالسودان والمبادرة التي تنوي إعلانها المتعلقة بعقد مؤتمر حوار سوداني سوداني داخل البلاد.

وتجري الحركة لقاءات دبلوماسية في الفضاء الإقليمي والدولي لشرح مبادرة الحوار السوداني السوداني.