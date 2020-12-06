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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزيرة.. أداة الأكاذيب وخدمة الإخوان (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل على نشر الأكاذيب، كما تساند القناة جماعة الإخوان بكافة بقاع العالم.
واوضح الفيديوجراف بأن حمد بن جاسم اعترف بسيطرة الجماعة عليها ولا تعرف الحيادية وتساند من يدعم التطرف وحسب و تستضيف الإرهابيين وتعادى العرب بشكل صريح و تطبع مع إسرائيل وتدين تعامل العرب معهم و تجاهلت زيارة قيادات إسرائيل إلى تميم بن حمد وتساند إيران ولا تظهر التظاهرات الشعبية بطهران.
كما انها دشنت حملات لفتح الميادين أمام المتظاهرين بالدول العربية و تمول الدوحة المنظمات الأوربية العدائية للعرب والجزيرة تنقل أخبار كاذبة مستعينة بتلك المنظمات.. فإلى متى تمارس الجزيرة تلك السياسة العدائية؟
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