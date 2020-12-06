شكرا لقرائتكم خبر عن 27 % انخفاضاً ببلاغات الجرائم المقلقة بمركز شرطة المدينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بانخفاض بلاغات الجرائم المقلقة في مركز شرطة المدينة الشامل بنسبة 27% خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز، وقسم الشرطة المجتمعية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل وتوقف لمناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

واطلع على آلية العمل في فرع البحث الجنائي، وفرع المرور في تخطيط وتحقيق الحوادث من خلال متابعة زمن الاستجابة والدقة في الأداء، وأثنى على الجهود المبذولة بالتحول الذكي في تقديم الخدمات، مشيداً بالنتائج المثمرة للمبادرات التي أطلقها المركز.

كما تفقد قسم الشرطة المجتمعية واطلع على آليات سير العمل.

وأشاد بالجهود المقدمة في مجال الدعم الشرطي للمجتمع من خلال خدمة القضايا الأسرية والمجتمعية، إضافة إلى الدور المتميز في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتعاونهم مع الشركاء والجاليات في تعزيز التوعية، وأثنى على مبادرات إسعاد المتعاملين، ومبادرات تعزيز الأمن والأمان.

وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله اجتماعاً مع ضباط المركز لتقديم التوجيه والتوصيات بشأن ما تم الاطلاع عليه في الجولة التفتيشية، تعزيزاً لتطوير أنظمة العمل المتبعة لتقديم الخدمات للمتعاملين بكافة بالوسائل الكفيلة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في زمن قياسي.