المزروعي يبحث وسفير إندونيسيا قضايا أمنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

التقى اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، الدكتور حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، ترافقه أندانغ سيري اوغستيني، الوزيرة المستشارة للشؤون السياسية.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد عمران المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

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