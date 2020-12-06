شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقــة كافيـة لتأهـل الشـارقـة في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

حقق الشارقة هدفه وصعد إلى دور ال8 في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تخطيه خورفكان بهدفين نظيفين ولم يجد «الملك» صعوبة في الفوز حيث استغل هفوات المنافس الدفاعية وسجل هدفين في 20 دقيقة وعرف كيف يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء فيما دفع خورفكان ثمن الطريقة المفتوحة.

وكان واضحاً أن الشارقة تعلم من درس مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 1-1، ولذلك عمل على قتل المباراة مبكراً في ملعب خورفكان وتسجيل أكثر من هدف ليصعب مهمة المضيف وهذا ماحدث، وبعد الهدفين وجد خورفكان أكثر من فرصة ولاسيما في الشوط الثاني الذي شهد تراجع أداء «الملك» وتحسن حالة الأخضر الذي كان الأكثر سيطرة واستحواذاً.

من جهته، قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة إن «الملك» بدأ المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدفين سريعين سهلا مهمته، وأضاف: كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأننا واجهنا خورفكان قبل أيام قليلة في الدوري، لكن اللاعبين وفقوا في تحقيق النتيجة التي وضعت الفريق في الدور المقبل من المنافسة.

ومن جهته، قال كايو مدرب خورفكان إن فريقه لم يستفد من الأفضلية والسيطرة والاستحواذ في الشوط الثاني وقال إن نسبة الاستحواذ كانت 60% لفريقه وأضاف: أهدرنا العديد من الفرص ولم نعرف كيف نعود لأجواء اللقاء.