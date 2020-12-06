شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: الحكومة نجحت فى إدارة أزمة كورونا وتأمين مخزون استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بمتابعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع، مؤكدا أهمية القضايا التى تشغل عقل المواطن المصرى ويعتمد عليها فى حياته المعيشية.

وأشار "مطر" إلى أهمية المتابعة المستمرة من الحكومة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.