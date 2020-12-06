انتهت مباراة الجولة الأولی من النسخة الحالية للبطولة الاحترافية بين الفتح الرباطي والرجاء الريال بالتعادل 3 أهداف لمثلها.

وافتتح فريق العاصمة حصة التهديف عن طريق اللاعبين انس سلتو في الدقيقة 14 ثم أضاف رضا الهجهوج الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، قبل أن يقلص الرجاء النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق سفيان رحيمي من ضربة جزاء، ليعود بعدها لتوقيع هدف التعادل في الدقيقة 49.

ونجح الرجاء في توقيع الهدف الثالث في الدقيقة 72 بواسطة الوافد الجديد نوح السعداوي ليتقدم في النتيجة، قبل أن يعيد نوفل الزرهوني عقارب النتيجة لنقطة الصفر بتوقيع هدف التعادل في الدقيقة 83.

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل بـ 3-3 “يحسم” قمة الفتح والرجاء في البطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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