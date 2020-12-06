شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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