شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 564 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 60 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مقابل 662 أمس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ ظهوره بالبلاد في فبراير إلى أكثر من 60 ألفا. وأفادت الوزارة بتسجيل 18887 حالة عدوى جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولا من 21052 في اليوم السابق. وأصبحت إيطاليا، وهي أول بلد يضربه الوباء في غرب أوروبا، سادس بلد في العالم يسجل أكثر من 60 ألف وفاة بالفيروس والثاني في أوروبا بعد بريطانيا. وسجلت إيطاليا في المجمل 1.728 مليون إصابة و60078 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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